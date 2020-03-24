Antalya OSB, nisan ve mayıs ayı aidatları ile dükkan kiralarını almayacak Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bölge sanayicilerinin giderlerini düşürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bölge sanayicilerinin giderlerini düşürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak ekonomik açıdan zor günler geçiren bölge sanayicisine destek olmak istediklerini belirtti.

Nisan ve mayıs aylarına ait yönetim aidatı ödemeleri ile bölge çarşısı ve kademe dükkanlarında faaliyet gösteren 27 esnafın kira ödemelerini iptal ettiklerini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Destek, bölge sanayicisine yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık tasarruf sağlayacak. Firmaların bu zor zamanları en az hasarla atlatması için eldeki tüm imkanlar seferber edilecek. Gelişmelere göre alınan önlem ve sağlanacak destekler imkanlar dahilinde revize edilecek. Her ne olursa olsun ümitsizliğe kapılma gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. İmkanlar dahilinde herkesin birbirine destek olması gerektiği, safları sıklaştırmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bölge Yönetim Kurulu, bu düşünceden hareketle katılımcılarına sunduğu kaliteli ve kesintisiz hizmet arzında aksamalara neden olmayacak şekilde, bazı gelir kalemlerini iptal ederek bölge sanayicilerinin giderlerini düşürmeyi amaçlamıştır."

Bahar, destekten, herhangi bir ön koşul ya da şart aranmaksızın tüm sanayicilerin ve esnafın yararlanabileceğine dikkati çekti.

Firmaların bu süreci en az hasarla atlatması, istihdamda herhangi bir kayıp yaşanmamasını istediklerine değinen Bahar, ellerindeki imkanlar dahilinde sanayiciye ve bölge esnafına ilk "asisti" yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA