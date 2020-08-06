Antalya'nın ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Antalya'nın ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Antalya'nın ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya'nın ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:36

Antalya'nın ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri gerçekleştirildi.

Korkuteli'de ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler, iş yerleri ve caddelerde denetimler yaptı.

Kaymakam Ömer Çimşit başkanlığında yapılan denetlemelere, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Önal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, Tarım İlçe Müdürü Selda Sert ve diğer birim amirleri de katıldılar.

Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Çimşit, "Korkuteli'de dört pozitif vakamız var. Hepsi de tedavi altında. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." dedi.

Akseki ilçesinde Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Onuk, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Sait Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, zabıta, polis ve jandarma ekipleri, halkın yoğun olarak kullandıkları alanlarda ve ilçedeki tüm iş yerlerinde denetimler yaptılar.

Kaymakam Hülür ve Başkan Özkan kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.

Hülür, yaptığı açıklamada, "Denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak alanlarda yapılıyor. Hepimizin sağlığı için tüm ekiplerimiz sahada denetleme yapıyor. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız maske takmalı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalı." diye konuştu.

Özkan ise vatandaşın hassasiyet içinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu, ilgili yetkililerin denetimleri aralıksız olarak sürdürdüğünü kaydetti.

Serik ilçesinde Kaymakamlıkça kurulan ve 26 kişiden oluşan 10 denetim ekibi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Denetimlere, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş da katıldı.

Kurdoğlu, denetimlerde vatandaşların kurallara uyulup uyulmadığını yerinde görmek istediklerini söyledi.

Gerekirse bu hastalığı bitirinceye kadar savaşacaklarını vurgulayan Kurdoğlu, "İlçemizde kontrol etmediğimiz esnafımız kalmayacak." ifadesini kullandı.

İş yerlerini tek tek gezen Kurdoğlu, esnaflara salgın tedbiri kuralları hakkında uyarılarda bulundu, esnaf ve vatandaşların şikayetlerini de dinledi.

Kaş ilçesinde ekipler pazarlar, is¸ yerleri, toplu tas¸ıma arac¸ları ve halkın yoğun olarak kullandığı tu¨m alanlarda denetim gerc¸ekles¸tirdi.

Kaymakamı S¸aban Arda Yazıcı da ekiplerle ilc¸eye giris¸ yapan arac¸ları denetledi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, salgın su¨recinde daha o¨nce bas¸latıldıgˆı s¸ekilde 24 saat uygulamayla ilc¸ede Kovid-19 denetimleri yapıldıgˆını kaydetti.

Yazıcı, "Bugu¨n daha kapsamlı s¸ekilde tu¨m kamu kurum ve kurulus¸larımızın is¸ birligˆiyle yogˆun bir c¸alıs¸ma sergiliyoruz. I·nsanlarımızı bu salgın su¨recinde duyarlı olmaları noktasında belli c¸alıs¸malar yu¨ru¨tmekteyiz. Bu konuda bakanlıklarımızın c¸es¸itli talimatlarını yerine getirme su¨rec¸lerini burada bu¨yu¨k bir es¸ gu¨du¨m ile koordinasyon ic¸erisinde belediye bas¸kanlıgˆımız bas¸ta olmak u¨zere ifa etmeye c¸alıs¸ıyoruz." diye konuştu.

Denetimlerde Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸, I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨ru¨ Volkan Cansever, Jandarma Komutanı Vekili Hasan Tekin, Sagˆlık Mu¨du¨ru¨ Dilek Kandur da hazır bulundu.

O¨te yandan, I·lc¸e Jandarma Komutanlıgˆınca 52 personelle yapılan uygulamalarda, 6 yol kontrol noktasında o¨zel toplu tas¸ıma arac¸ su¨ru¨cu¨ ve yolcuları ile mahallelerde umuma ac¸ık is¸ yerleri denetlendi.

Kaynak: AA

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