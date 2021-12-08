Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı - Haberler
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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya- Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde gece saat 22.00 civarında başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Alacabel mevki'inde gece 10-15 santim olan kar kalınlığının, yer yer 30-35 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, uzun araçlar ise trafikte aksamalar meydana getirdi. Uzun araçlara gece saatlerinde trafiğe çıkmalarına izin verilmedi. Sabah saatlerinde ise yeniden uzun araçların trafiğe çıkmasına izin verildi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Alacabel ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.

(Ayşe Çatlı/ İHA)

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santime ulaştı

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