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Antalya Hipodromu 19 Ocak'ta açılıyor

Antalya Hipodromu 19 Ocak'ta açılıyor
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Antalya Hipodromu, 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle kapılarını açıyor.

ANTALYA (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Antalya Hipodromu, 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış töreniyle kapılarını açıyor.

TJK'den yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa'nın ardından Türkiye'nin 10. hipodromu olan Antalya Hipodromu, Döşemealtı ilçesinde yer alıyor.

Ocak ve nisan ayları arasında Kış Yarış Sezonu, kasım ve aralık aylarında da Sonbahar Yarış Sezonu gerçekleştirilecek olan Antalya'da, İngiliz ve Arap atları için bu yıl toplam 242 koşu yapılacak.

Yarış günleri de çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki gün olacak.

Sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistinin yer aldığı Antalya Hipodromu, 1104 atın barınabileceği 46 blokluk ahır kapasitesine sahip.

Hızla devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hipodromda gece yarışları da başlayacak.

Ayrıca hipodrom, 1400'ü açık 400'ü de kapalı alan olmak üzere toplam 1800 oturma kapasiteli tribün binasıyla yarışseverlere hizmet verecek.

Antalya Hipodromu 19 Ocak'ta açılıyor

Antalya Hipodromu 19 Ocak'ta açılıyor

Antalya Hipodromu 19 Ocak'ta açılıyor

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AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri

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