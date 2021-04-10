Antalya'da "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Antalya'da "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da 'Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan öğrencileri ödüllendirdi.

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Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan öğrencileri ödüllendirdi.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından 20 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na takım olarak katılan Serik-Akçaalan İlkokulu öğrencileri tam puan alarak 3. oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Mustafa Toşur, Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmeni Danışman Öğretmen Öner Kaya, şampiyonada derece giren öğrenciler Mete Yağız Can, Görkem Kır, Cemre Bozkurt, Arif Ege Okudan ve Hüseyin Uras Kaya, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kurdoğlu, başarılı öğrenciler ve öğretmenlerine plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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