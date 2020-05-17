Antalya'da tehlikeli serinlik
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Antalya'da tehlikeli serinlik

Antalya'da tehlikeli serinlikANTALYA'da 75 yılın en sıcak mayıs ayını yaşayan ve denize gidemedikleri için sulama kanalına giren gençler, tehlikeye aldırmadan yüzerek serinledi.

Antalya'da tehlikeli serinlik
17.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:02

Antalya'da tehlikeli serinlik

ANTALYA'da 75 yılın en sıcak mayıs ayını yaşayan ve denize gidemedikleri için sulama kanalına giren gençler, tehlikeye aldırmadan yüzerek serinledi.

Turizmin başkenti Antalya, son 75 yılın en sıcak mayıs ayını yaşadı. Antalya'da 26 Mayıs 1945 tarihinde ölçülen ve rekor kabul edilen 38.7 derecelik hava sıcaklığı 75 yıl aradan sonra en yüksek 41.8 derece ölçülerek kırıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentte denize girmenin yasaklanmasının ardından sıcaktan bunalan vatandaşlar alternatif çözümler aradı. Kepez ilçesinde Göksu Mahallesi içinden geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına gelen yaklaşık 30 gençten oluşan grup, tüm tehlikeye rağmen kanala girip yüzdü. Sosyal mesafe ve maske gibi koronavirüs önlemlerini hiçe sayan gençlere, kanal çevresindeki 'Sulama kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı levhası da engel olamadı.

Saatlerce yüzerek serinlediklerini söyleyen gençler, denizin yasaklanması nedeniyle çareyi kanala girmekte bulduklarını söyledi. Bazıları ise kanalın temiz ve tehlikeli olmadığını savundu.

Antalya'da tehlikeli serinlik

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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