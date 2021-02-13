Antalya'da silahlı saldırı şüphelisi kadın tutuklandı
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Antalya'da silahlı saldırı şüphelisi kadın tutuklandı

13.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:24
Antalya'da silahlı saldırı şüphelisi kadın tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi av tüfeği ile yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi av tüfeği ile yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında 2 kişiyi tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.T'nin, İncekum Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da dün balıkçı barınağındaki barakası Alanya Belediyesi zabıta ekiplerince yıkılan Ö.T (40), önce kendisini şikayet ettiklerini düşündüğü A.Y. (49) ve M.Ü'yü (53) pompalı av tüfeğiyle yaralamış, daha sonra gittiği Avsallar Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasında ateş açmıştı. Görevli O.Ş. (32) ise bulunduğu odanın penceresinden atladığı sırada bacağını incitmişti.

Şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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