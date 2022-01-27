Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
AA, Fatih Hepokur - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çenger Mahallesi D-400 kara yolunda İsa K. idaresindeki 70 HE 891 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Sürücünün aracı durdurarak yol kenarına çekmesinin ardından otomobil alev aldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Büyük bir kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Fatih Hepokur - Güncel