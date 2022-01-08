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Antalya'da sebze ve meyve deposuna yıldırım düştü

Antalya'da sebze ve meyve deposuna yıldırım düştü
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde meyve ve sebze deposuna yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın hasara neden oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde meyve ve sebze deposuna yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Serik Sebze ve Meyve Toptancı Hali arkasında bulunan 3 katlı binanın altındaki meyve ve sebze deposuna yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deponun üstünde bulunan dairelerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depolardaki sebzelerle paketlemede kullanılan malzemeler zarar gördü.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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