Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler » Güncel » Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

16.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:34
Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ender T'nin kullandığı 35 ABS 367 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde bariyere, kaldırıma ve Açıköğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.

Kazada sürücü Ender T. ile aracı görünce büronun içerisine kaçmaya çalışan iki kadın yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslı Oray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler