Antalya'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
01.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aykut Demirtaş (23) yönetimindeki 07 HPD 58 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan sürücü ile motosikletteki Mert Çatak (23) hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Demirtaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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