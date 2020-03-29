Antalya'da koronavirüs tedbirleri Antalya'nın Kepez Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar kapsamında pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor.

Antalya'nın Kepez Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar kapsamında pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor.

Kepez Belediyesi, vatandaşların hijyen bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için de gerekli tedbirler alırken, salgınından vatandaşlarını korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını pazar yerlerinde sürdürüyor.

Belediye zabıta ekipleri, "14 Kural" broşürü ile bilgilendirme çalışmaları yaparken, pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor.

Tezgahlar ve müşteriler arasındaki mesafe konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, ürünlerin seçilmesine de izin verilmeyip, çocukları da pazar yerlerine almıyorlar.

Zabıta ekipleri, pazara alışverişe gelen vatandaşlara da maske ve eldiven dağıtarak, uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA