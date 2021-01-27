Antalya'da denizler için fırtına uyarısı
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Antalya'da denizler için fırtına uyarısı

27.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:50
Antalya'da denizler için fırtına uyarısı

Antalya'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı.

Antalya'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden etkisini artırması bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın yarın saat 23.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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