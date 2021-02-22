Antalya'da 55 noktada karantina kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da 55 noktada karantina kararı

22.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:13
Antalya'da 55 noktada karantina kararı

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle il genelinde 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu.

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüsle mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle il genelinde 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı 81 ildeki koronavirüs vaka sayısı tablosuna göre 100 binde 78.20 kişi ile en riskli iller arasında yer alan Antalya'da, 2 bin 153 olan bir haftalık koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı, 13-19 Şubat arasında ise 2 bin 221'e yükseldi. Antalya'nın ortalama günlük vaka sayısı 308 kişiden 317'ye yükselirken, son verilere göre 100 bin kişide ise 87.15 kişi olarak ölçüldü.

Koronavirüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Antalya Valiliği harekete geçti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay İrem Derici Serenay Sarıkaya Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Nihat Özdemir
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 55 noktada karantina kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 19:17:36. #1.14#
title