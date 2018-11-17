Antalya'da "3. Esnaf Çalıştayı"

Antalya'da düzenlenen "3. Esnaf Çalıştayı"nda esnafın beklenti, talep ve önerilerinin ele alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 75 oda başkanı ve çok sayıda esnaf katıldı.

Türel, çalıştayda yaptığı konuşmada, esnafın talep, öneri ve eleştirilerinin kendileri için önemli olduğunu, esnafla yaptıkları toplantılarla da ortak yol haritası belirlediklerini söyledi.

"Antalya'yı birlikte yönetmeye talibiz." diyerek 2014'te yola çıktığını anlatan Türel, gerçekleştirilen çalıştayla esnaf ile belediyenin şehri yönetmesi anlamında güzel iş birliği ortaya koyduklarını belirtti.

Esnafın toplumun can damarları, ekonominin de lokomotifi olduğuna işaret eden Türel, "Siz kazanacaksınız, Antalya kazanacak. Esnaf, bir şehrin

kimliği hatta ve hatta şehrin ruhudur, bu şehrin ruhunu, kimliğini kaybetmemesi için çalışıyoruz. Bir şehri geliştiren, şehre canlılık veren esnaftır." ifadelerini kullandı.

Türel, Antalya'ya bakışı, sevgisi ve hizmet heyecanı nedeniyle esnafı en iyi yol gösterici gördüklerini kaydetti.

Antalya'da akla hayale gelmeyecek projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Türel, kentte gerçekleştirilen ve ödül alan birçok projede Antalyalıların sabrı ve desteğinin olduğunu vurguladı.

"Antalya'nın gelişimini engelliyorlar"

Antalya'nın yaşam kalitesini arttırmaya çalıştıklarını anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Çünkü kalite artınca

esnafın ticareti, geliri artacak. Antalya'ya daha kaliteli turist gelecek. Ben niye kruvaziyer

liman, yat limanları, metro diyorum? Dünyanın gelir düzeyi yüksek yabancı turistleri bunlarla

geziyor. Bunları yapmazsan nasıl gelecek? Gemiyle sabah gelip bütün gün şehir merkezinde

esnafı geziyor. Buradan kazanacak olan esnafımız ama 'Biz bunları yapacağız.' dediğimizde

birileri hep eteğimizden çekiştiriyor. 'Yaptırmayız, istemezük' diyor. Engellemeye çalışıyorlar.

Aslında bizi değil, Antalya'nın gelişimini engelliyorlar."

Türel, Konyaaltı Sahil Yaşam Projesi'ne insan zincirleri yaparak karşı çıkanların, şimdi o sahilde aileleriyle çay içtiğine dikkati çekti.

Yaptıkları proje ve hizmetlerin Antalya'yı dünya şehirleri arasına taşıdığının altını çizen Türel, "Antalya'nın pek çok Avrupa ülkesinden bir eksiği

kalmadı. Bazı noktalarda onlardan iyiyiz. Bakın Konyaaltı Sahili gibi dünyada yok. Artık her

bakımdan dünyanın en ileri şehirleriyle yarışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de 3 yıldır devam eden çalıştayın esnafa büyük yarar

sağladığını söyledi.

Tabelalarda yabancı isim kullanan

iş yerleriyle ilgili de gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Dere,"Özellikle

tabela kirliliği ve kullanılan isimlerin yerli ve milli olması yönünde adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.