Antalya çıralı'daki kum zambağı sayısı yüzde 30 arttı

25.09.2019 10:35

Çıralı'daki kum zambağı sayısı yüzde 30 arttı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı sahilinde nesli tükenmekte olan ve zarar verildiğinde ya da koparıldığında 60 bin 163 lira cezası bulunan kum zambakları, caretta carettalar için yapılan düzenlemeler sayesinde yüzde 30 oranında çoğaldı.

Türk turizminin lokomotifi Antalya'nın en çok turist çeken cazibe merkezlerinden Kemer'de nesli tükenme tehlikesinde olan koruma altındaki kum zambaklarının sayısında önemli oranda artış gözlendi. Yine nesli tehlikede olan caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan Çıralı'da alınan bir dizi önlem sayesinde kum zambaklarının sayısında yüzde 30 oranında artış gözlendi. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparan veya zarar veren kişilere geçen yıl uygulanan 48 bin 625 lira para cezası ise bu yıl 60 bin 163 lira oldu.

'ÖBEK ÖBEK BİRÇOK ALANDA ÇIKMAYA BAŞLADILAR'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya, Çıralı sahilimiz birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de kum zambakları. Artık deniz kaplumbağası üreme sezonu bitti ama kum zambakları sezonu açmaya başladı. Deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışması yapmamız nedeniyle de sahildeki araç girişini, insan sirkülasyonunu engellemeye çalıştığımız zaman artık sahildeki kum zambakları artmaya başladı. Öbek öbek birçok alanda çıkmaya başladılar ki doğayı koruduğumuz sürece kendini en kısa sürede tamamlıyor. Çok güzel bir görüntü oluşturmaya başladılar dedi.

'ÇIRALI İÇİN DE GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURDULAR'

Herkesi Çıralı'daki kum zambaklarını görmeye davet eden ancak koparmaları ya da zarar vermeleri durumunda çok ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerine vurgu yapan Habip Altınkaya, Her yıl yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artış var. Tabii bu alanda araç girişleri ve insan baskısının olmaması süresince kendilerini toparladılar. Çıralı için de güzel bir görüntü oluşturdular. Bütün misafirlerimizi bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Kesinlikle zarar vermelerini ya da koparmalarını istemiyoruz. Çünkü maddi olarak da çok ağır para cezaları var. Yani dikkat etmelerini talep ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA