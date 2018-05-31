Annesiyle Fotoğrafını Paylaşmak İsteyen İbrahim Tatlıses'in Zor Anları
Annesiyle yaşadığı eğlenceli anısını Twitter hesabından paylaşmak isteyen İbrahim Tatlıses, dikkat etmediği bir detaydan dolayı aynı fotoğrafı üç defa yüklemek zorunda kaldı.
Annesi Leyla Tatlı'ya evlerinde birini veren İmparator İbrahim Tatlıses, annesiyle fotoğrafını paylaşmak isteyince zor anlar yaşadı.
TWİTTER İMPARATORU ZORLADI
Annesiyle olan fotoğrafını direk paylaşmak yerine telefonunun galeri kısmından ekran fotoğrafı alarak paylaşan Tatlıses, ekran görüntüsünün alt kısmında kendi fotoğrafları görünce paylaşımını anında kaldırdı. Kısa süre içinde aynı hatayı yeniden yapan sanatçı, üçüncü denemede doğru paylaşımı yaptı.
"ANNEM BENİ ÇOK GÜLDÜRDÜ"
Tatlıses, annesiyle çektirdiği fotoğrafı, "Bugün annem beni çok güldürdü. Allah'a şükür yıllar önce aldığım evlerden birine annemi oturttum. Bugün aradım; 'Anne napiysen dedim, oğlum benim evim yok dedi. Dedim ki; 'Anne evini kim çaldı, oturduğun ev senin. 'Bilmiyorum, burası benim değil diyor, 1 saat kendi kendime güldüm" notuyla paylaştı.
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Sayın İbrahim Tatlıses, sizi ve ekibinizi en kısa zamanda yeniden ekranlarda görmek isterizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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O bir imparator o bir efsane o bir mega star o ibrahim tatlıses onu dünya tanıyor yeryüzünde onun gibi bir ses yok kıskananlar çatlasınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Gündem olacağım diye kendisine bu kadar küfür edilmesine göz yuman asalak bir canlı türü...:)Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Annesine ev almış D:)Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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şimdi 18 yaşın daki bir kız millet vekili adayı oldu bu ibo var ya olamadı ne den ki? artık bir dahaki seçime tekrar aday adayı olur ...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır