Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
Çorum'un Alaca ilçesinde anne ve oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde anne ve oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde bağlı Çatalkaya köyünde 1 yaşındaki oğlu ile yaşayan Nazan Atakan (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan anne ve oğlu, burada tedavi altına alındı.
Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.