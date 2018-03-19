Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde anne ve oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Anne ve Oğlu Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde anne ve oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaca ilçesinde bağlı Çatalkaya köyünde 1 yaşındaki oğlu ile yaşayan Nazan Atakan (19), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan anne ve oğlu, burada tedavi altına alındı.

Anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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