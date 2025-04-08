ANLIK ALTIN FİYATLARI 8 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 8 Nisan 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:15 itibariyle yüzde 1,05 artarak 3680,21'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:15 itibariyle yüzde 1,03 artışla 5981,37'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:15 itibariyle yüzde 1,03 artışla 11962,75'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:15 itibariyle yüzde1,03 aratarak 23888,57'den işlem görüyor.

Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:15 itibariyle yüzde 1,02 artışla 3012,52'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3747 liradan alınırken 3797 liradan satılıyor.