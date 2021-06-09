Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz: Yapılanların laf değil gerçek olması için adayım
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Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz: Yapılanların laf değil gerçek olması için adayım

Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz: Yapılanların laf değil gerçek olması için adayım
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor

Ankaragücü Kulübü'nün yarın yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Metin Akyüz projelerini anlattı.

Ankaragücü Kulübü'nün yarın yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Metin Akyüz projelerini anlattı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Metin Akyüz, bizim geçmişteki yaptıklarımız geleceğimizin aynasıdır diyerek, "Ben Ankaragücü'nün hiçbir şekilde siyasete alet olmasını istemiyorum. Biz siyaset üstüyüz. Çünkü bizde her dilden, dinden, ırktan insan var. Ben kişileri ayıramam. Onun için de ben bütün herkesin oylarına talibim. Yani taşıma suyu ile olanların değil, gerçek Ankaragüçlülerin. Mesela 'Ben Fenerbahçeliyim ama benim ikinci takımım Ankaragücü' yok öyle bir şey. Ankaragücü Ankara'da yaşayan, burada ekmek yiyen herkesin birinci takımıdır, ondan sonra diğerleri gelir. Biz Ankaragücü'nü bu büyüklükte görüyoruz. Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım. Beni parayla, borçla korkutacaklar için antrenmanlıyım. Biz arkadaşlarımızla beraber 80 milyon dolar borcun altına girerek bu kulübü aldık. Yine söylüyorum birlik ve beraberlik ile biz başarılı oluruz. O oraya bu buraya çekerse kimse bir şey beklemesin. Arkadaşlar oldu ki kazandı, yanlarında bir şey yoksa bu takım buradan da düşer. Tekrar Süper Lig'e çıkacağız, daha güçlü olacağız, ben onun için varım" diye konuştu.

Mevcut aday Faruk Koca'nın yönetim kurulu listesini açıklamamasını işaret eden Akyüz, "Yönetim kurulu listesini arkadaşlar açıklamadığı için ben de açıklamayacağım. Ama güçlü bir yönetimimiz var. Ankaragücü sevdalıları, futboldan anlayan ve para verebilecek insanlar var" ifadelerini kullandı."1 AY İÇERİSİNDE 90 MİLYON PARA BULACAKSIN DEMEK TEHDİTTİR"Akyüz, kulübün mali tablosuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Şimdi siz diyorsunuz ki arkadaş gelirsen sen 1 ay içerisinde 90 milyon para bulacaksın diyorsun. Bu açık bir tehdittir. Biz 160 bin Euro'ya karşılık 2 milyon 300 bin Euro ceza ödedik diyorsun. Bu kulüp 23 milyon lira ceza ödemiş. Biz 295 milyon lira borçla teslim etmişiz. Bu 295 milyon liranın içerisinde sonuçları alınarak cezaları, faizleri hesaplanarak Ankaragücü'nün tüm borçları. 31 Ekim'de teslime edildiğindeki tüm borçlardı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız

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