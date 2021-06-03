Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), talepleri sonucunda hizmetlerini elektronik ortama taşımasıyla vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlamasının salgın etkisi altındaki reel sektöre büyük kolaylık olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), talepleri sonucunda hizmetlerini elektronik ortama taşımasıyla vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlamasının salgın etkisi altındaki reel sektöre büyük kolaylık olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Baran'ı makamında ziyaret etti.

GİB'in, gelir ile kurumlar gibi ticari kazanç vergileri için 50 bin lira olan kredi kartıyla ödeme limitini 100 bin liraya çıkarmasından memnun olduklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Vergisini düzenli ödemek isteyen ancak salgında nakit akışı sorunu yaşayan işletmeler için kredi kartıyla vergi ödeme imkanı memnuniyet verici. Ayrıca limitin yapılandırmadan önce yükseltilmiş olması da çok faydalı. Üyelerimizin talebi ve Oda'mızın girişimleri sonucunda hizmetlerin elektronik ortama taşınarak, vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesine imkan sağlanması, salgın etkisi altındaki reel sektöre büyük kolaylık oldu."

Baran, işletmelerin 1 yılı aşkın süredir salgının etkisi altında faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatırken, mükelleflerin vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlarını vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebilmelerinin bulaş riskini de azalttığına dikkati çekerek, "Üyelerimiz adına, taleplerimize olumlu karşılık vererek, ticari hayatın devamı için reel sektör lehine uygulama gerçekleştiren başta Hazine ve Maliye Bakanı'mız Lütfi Elvan olmak üzere Gelir İdaresi Başkanı'mız Bekir Bayrakdar ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman da mükelleflerin işlemlerini daha kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleştirebilmek için yürüttükleri çalışmalarla yeni yıl itibariyle faaliyete geçmesi planlanan Kurumlar Vergi Dairesi oluşturma çalışmaları hakkında bilgi vererek, Ankara Vergi Dairesinin ay sonunda Yenimahalle'deki yeni binasına taşınacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık