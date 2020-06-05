HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak

Çalışmaların hızla devam ettiği Ankara-Sivas YHT hattının yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Normal tren ile 12 saat olan 440 kilometrelik Ankara-Sivas arası YHT'nin devreye girmesiyle 2 saate düşecek.

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
05.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:04

2020 yılı içerisinde seferlere açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Koronavirüs salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi. Ankara-Sivas arası normal tren ile 12 saat sürüyor.

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak

"SİVAS'TAN BİNEN VATANDAŞ İSTANBUL'A GİDECEK"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kısa süre içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kırıkkale'yi ziyaret edeceğini ve Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunacağını söyledi. Can, "Ulaştırma Bakanımızı karşılayacağız inşallah. Şantiyeyi ziyaret edecek. Şantiyeden de hem Kırıkkale ile ilgili hem de Türkiye ile ilgili bir mesaj verecek. Bunu biz talep ettik. Sağ olsun ondan sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek. Ardından Gençlik ve Spor Bakanımız gelecek. Kırıkkale'mizle ilgili güzel çalışmaları taçlandıracağız inşallah. Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla birlikte Kırıkkale ile ilgili bir program yapacağız. Hem de Yüksek Hızlı Tren ile ilgili çalışmaları hızlandırma noktasında ne zaman Ankara, Kırıkkale dolayısıyla İstanbul bağlantısı kurulacak tahmin ediyorum bu yıl sonu itibarıyla Sivas'tan binen vatandaş Yozgat, Kırıkkale ardından Ankara, İstanbul'a gidecek" dedi.

Bir projenin daha olduğunu kaydeden Can, "Delice, Çorum, Amasya, Samsun. Delice, Yerköy, Aksaray, Adana bağlantısı Kayseri bağlantısı da kurulacak. Delice aynı zaman da Ankara-Kırıkkale, Delice-Samsun otoyolunun ilk etabıdır. Bu otoyolunda sayın bakanımız geldiği zaman tarihini verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Ekonomi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Ekonomi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Ekonomi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Ekonomi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Engin Altay Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Fatma Girik Haldun Dormen Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Falcao İlhan Cavcav Lionel Messi Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Esenyurt Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 15:04:08. #1.15#
title