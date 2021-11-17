ASO 58'inci yaşını kutluyor

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankaralı sanayicilerin 4 bine yakın ihracatçıyla dünyanın hemen hemen her noktasına sanayi ürünleri ihraç eder noktaya geldiğini bildirdi.

Özdebir, ASO'nun kuruluşunun 58'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ankara sanayisinin dönüşümünün ASO'nun kuruluşuyla başladığını belirtti.

ASO'nun 58 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisinin çok önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Özdebir, "Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip Ankara sanayisi, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir noktaya gelmiştir." ifadesini kullandı.

Özdebir, Ankara'nın, 13 organize sanayi bölgesi, 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Türkiye'nin ilk model fabrikası ve mesleki eğitim merkezleriyle diğer illere göre önemli üstünlüğe sahip olduğunu belirterek, "Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir." bilgisini verdi.

İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una Ankara'nın ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Özdebir, üretiminin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara'nın, savunma ve havacılık sanayisi firmalarının da yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Özdebir, Ankara'da iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yalnızca yarattığı katma değerle değil, aynı zamanda ileri ve geri bağlantılarıyla iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara ayrıca, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40'a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde de 20'den fazla ASO üyesi bulunmaktadır."

Özdebir, ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını, "başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine" hedefine ulaşmak ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu vesileyle ASO'nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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