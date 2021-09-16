Ankara'da okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetim
Ankara'da okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetim Ankara Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler yapıldı.
Ankara'da okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetim
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler yapıldı.
Başkentte, Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Çankırı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde denetimlerde bulundu.
Uygulama kapsamında öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri açısından okul etrafında bulunan internet kafeler, tekel bayiiler denetlendi. Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Tarama sorgulaması yaptı.