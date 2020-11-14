Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu
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Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu

14.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:38

Ankara Kent Konseyince "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında iki hatıra ormanı oluşturuldu.

Ankara Kent Konseyince "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında iki hatıra ormanı oluşturuldu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nın ardından Elmadağ Belediyesinin katkıları, Ankara Volkswagen Fun Club, Bahçelievler Derneği ve Turuncu Bayrak iş birliğiyle Elmadağ Kurtuluş Mahallesi'nde "Ankara Kent Konseyi Hatıra Ormanı" kuruldu.

Konsey üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllülerle birlikte "Hatay Hepimizin Meselesidir", "Fidanlar Sahipsiz Kalmayacak" ve "Afiyet Olsun İsraf Olmasın" temasıyla Turan Güneş Bulvarı üzerinde 111, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi'nde 211 karaçam ve meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Elmadağ'daki fidan dikim etkinliğine katılan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz Elmadağ'da her doğan çocuk adına bir ağaç dikiyoruz. Elmadağ'ın ağacı az olan bu bölgesinde çok güzel bir orman kuruyoruz. Önümüzdeki yıl da burada bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Bugün adlarına ağaç diken çocuklar 10 sene sonra buraya geldikleri zaman 'Bu ağaçları biz diktik' diyebilecekler. Bütün amacımız onların daha mutlu, daha yeşil, daha nefes alınabilir bir Elmadağ, Ankara ve Türkiye'de yaşaması."

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahin Yılmaz da son 40 yılda Anadolu'da 1 milyon 250 bin hektarlık alanın çölleştiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Süreç bu hızla devam ederse 2055 yılında Anadolu'da tarım yapılacak toprak kalmayacak. Ülkemizin her yerinde patlak veren orman yangınları, hem ciğerimizi yakıyor hem de ekonomik olarak telafi edilemez zararlara yol açıyor. İklim değişikliği ile mücadelede üzerimize düşen en büyük görevlerden birisi bugün, yarın, öbür gün ağaç dikmeye devam etmek olacak. Çünkü bu savaştaki tek silahımız ormanlar. Düşünün, tek başına duran bir ağaç bile oluşturduğu gölgeyle etrafındaki mikro iklimi etkileyebilecek güçte. Gerçek bir orman ise iklimi düzenleyici etkiye sahip."

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir Ankara bırakmak istediklerini ifade ederek "Ankara Kent Konseyinin kuruluş amaçlarının başında sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları, iyi yönetişim ve hemşehrilik hukuku geliyor. Bu dört temel amacın gerektirdiği hususlardan biri de çevrenin korunması ve özellikle kent içinde uygun alanların ağaçlandırılması." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu
Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu
Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu
Ankara Kent Konseyi, iki hatıra ormanı oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ankara Kent Konseyi

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