Ankara Keçiörengücü'nde Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 18. hafta maçında evinde ağırlayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu ile çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu