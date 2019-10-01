Ankara felçli hasta, proloterapi ile ayağa kalktı

01.10.2019 12:18

Ankara'da oturan Tülay Öztürk (52), 3 yıl önce bel fıtığı ameliyatının ardından kısmen felç oldu. Sağ tarafını kullanamayan ve yatağa bağımlı yaşayan Öztürk, 'proloterapi' tedavisi ile 1 yılda ayağa kalkarak, yürümeye başladı.

Ankara'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Tülay Öztürk, 1996 yılında 2'nci çocuğunu dünyaya getirdiği sırada bel fıtığı oldu. 2015 yılına kadar bel ağrılarını egzersiz ile geçiştirmeye çalışan Öztürk'ün, aynı yıl sağ topuğunda şiddetli ağrı oluştu. Öztürk, bunun üzerine birçok hastane ve doktora başvurdu. Son olarak Etimesgut'ta bulunan özel bir hastaneye giden Öztürk, topuğundaki ağrının belindeki problemden dolayı olduğunu öğrendi. Burada ailesiyle ve yakınlarıyla görüştükten sonra topuğundan ameliyat olan Öztürk'ün, iddiaya göre sağ ayağı felç oldu. Sağ tarafını kullanamayan ve yatağa bağımlı yaşayan Tülay Öztürk, 2 yıl sonra GATA'ya başvurdu. Öztürk'e burada, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Başkanı Uzman Doktor İlker Solmaz tarafından 'proloterapi' tedavisi uygulandı. Öztürk, uygulanan tedavi ile 1 yılda ayağa kalkarak yürümeye başladı.

'AĞRILARIM ÇOK HAFİFLEDİ'

Tülay Öztürk, ilk ameliyatın ardından sağ bacağını hissetmediğini, 2 yıl boyunca yatağa bağımlı yaşadığını söyledi. Öztürk, Umutsuzdum. Hayatın benim için artık bittiğini düşündüm. En sonunda tesadüfen GATA'ya geldim. Burada İlker hocamla tanıştım ve 120 gün süren fizik tedavi, koru iğneleme ve 18 seans manuel terapi aldım. İlker hocamdan Allah razı olsun. Proloterapi ile düzeldim. Şu anda günlük hayatımı kimsenin desteği olmadan sürdürebiliyorum. Ağrılarım çok hafifledi ve gayet rahatım dedi.

'PROLOTERAPİ İLE HASTAMIZIN SONUÇLARI GÜZEL GELMEYE BAŞLADI'

Doktor Solmaz ise, Öztürk'ün kendilerine bel fıtığı ameliyatı sonrası sağ bacağını kullanamadığı şikayeti ile başvurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu Proloterapi uygulaması ile yaptığımız tedavi neticesiyle hastamızın günlük faaliyetlerini rahatça yapabilmesini sağladık ve hastamız şu anda ameliyat olmadan önceki haline döndü. İlk geldiğinde tekerli sandalye ile gelip, bastonla ayağa kalkabiliyordu. Sağ bacağının üzerine basamıyordu. Çünkü ciddi duyu ve kuvvet kaybı vardı. Kendisini muayene ettiğimizde aslında çok net bir sonuç alamama ihtimalimizin olduğunu da söyledik. Fakat tedaviye başladık ve bu sonuçlar güzel gelmeye başladı.

'BİZ ASLINDA YALANCI BİR ENFEKSİYON YARATIYORUZ'

Doktor Solmaz, 'proloterapi' tedavisi ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi

Bu tedavi yönteminde şekerli serumu, hasarlı olan bölgelere enjekte ediyoruz. Enjekte ettiğimiz bölgelerde vücuda bir uyarı yayılıyor. Bu uyarı bu bölgelerde 'enfeksiyon var' algısı veriyor ve biz aslında yalancı bir enfeksiyon yaratıyoruz. Vücut tarafından yalancı enfeksiyon olarak algılanan bölgenin tekrardan tamir edilmesini sağlayıp burayı egzersizler ile kuvvetli hale getiriyoruz. Böylelikle hastayı sanki hiç o rahatsızlık olmamışçasına 15-20 sene öncesine döndürüyoruz. Bu tedavi yöntemi ortalama 4-6 seans sürüyor.

Kaynak: DHA