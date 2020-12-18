Ankara'da tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı
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Ankara'da tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

18.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:36
Ankara'da tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yapan ve tahsilatta sıkıntı çıkaranları darp edip faizli paraları ödemelerine rağmen rahatsız eden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yapan ve tahsilatta sıkıntı çıkaranları darp edip faizli paraları ödemelerine rağmen rahatsız eden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nallıhan ilçesinde tefecilik yapan, tahsilat sorunu yaşadıkları vatandaşları ilçe dışına götürerek darp eden, faizli miktarları ödemelerine rağmen vatandaşları rahatsız eden 3 şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. İkametlerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç ve mağdurlara ait çok sayıda senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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