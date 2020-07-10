Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı
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Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı

Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandıANKARA'da, mesaiden çıkan 20 işçiyi taşıyan servis midibüsü, seyir halinde alev aldı.

10.07.2020 23:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:23

Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı

ANKARA'da, mesaiden çıkan 20 işçiyi taşıyan servis midibüsü, seyir halinde alev aldı. Midibüs, tamamen yanarak küle dönerken, yangını zamanında fark ederek araçtaki yolcuları tahliye eden servis şoförünün dikkati, faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzeri Ovacık yol ayrımına 100 metre kala meydana geldi. Özel bir firmada çalışan 20 işçiyi taşıyan Murat C. yönetimindeki 06 CHC 36 plakalı servis midibüsünün motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. Dumanı hisseden Murat C., midibüsü sağ şeride park edip, işçilerin tahliye edilmesini sağladı. İşçiler ve yoldan geçen sürücüler, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti; ancak yangını kontrol altına alamadı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürülen yangında tamamen yanan midibüs, küle dönerken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bu sırada Ankara Çevre Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Servis şoförü Murat C. olayı, "Motordan duman çıktı. Sağa yanaştık, 50 metre gitmeden alevler gelmeye başladı, canımızı zor kurtardık. Yangın tüpleri işe yaramadı. En az 15 tane yangın tüpü geldi, sağdan soldan" diye anlattı.

Servisteki yolculardan Hasan Özay ise "İkinci şeritten geliyorduk, birden duman çıktı. Dumanı görünce şoför arkadaş sağa çekti. Sonra da alev almaya başladı attan. Yolu kestik, yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ama baş edemeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar 15, 20 arabadan yangın söndürme tüpü ile geldiler ama gene de söndüremedik. 20 personel vardı" şeklinde konuştu.

Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı

Kaynak: DHA

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