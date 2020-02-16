Ankara'da patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

16.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:11

Ankara'nın Keçiören ilçesinde patenli üç genç, bir otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin ölüme davetiye çıkardığı anlar, kameralara da yansıdı.



Olay, Keçiören ilçesindeki Fatih Köprüsü üzerinde meydana geldi. Patenli üç genç, hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak yan yana yolculuk yaptı. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğunu, otobüsün arkasında seyreden otomobilde bulunan bir vatandaş anbean kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA