Ankara'da "Başkent Market" dönemi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden aldığı doğal ürünleri "Başkent Market"te uygun fiyatlarda tüketiciye ulaştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden aldığı doğal ürünleri "Başkent Market"te uygun fiyatlarda tüketiciye ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma ve tarımsal ekonominin desteklenmesi yönündeki talimatı üzerine "Başkent Market"in ilki Etimesgut'ta açıldı.

Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ tarafından kentte üretim yapan kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerden alınan doğal ürünler uygun fiyat politikasıyla tüketiciye satılıyor.

Ankara'ya özgü bal, pekmez, tereyağı, peynir, reçel, tarhana, sirke, erişte, salça, turşu, et ve birçok ürün markette yer alıyor.

Kaynak: AA