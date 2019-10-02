Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Nodira Kodirova soruşturması ile ilgili açıklama

02.10.2019 18:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Nodira Kodirova soruşturması ile ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialarla ilgili açıklama yapıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nodira Kodirova isimli şahsın ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme yapılmadığı, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin aldırılmadığı gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verilmesi üzerine kamuoyunun doğru ve sağlıklı bildirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, "23 Eylül/2019 günü saat 21.00 sıralarında Nodira Kodirova isimli şahsın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendisini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal olay yerine intikal edildiği, ölenin bulunduğu odanın kapısının kilitli olması nedeniyle emniyet görevlileri ve 112 ilk yardım ekipleri tarafından kilitli olan oda kapısının kırılmak suretiyle ölene ulaşılarak hastaneye intikal ettirildiğinin tespit edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen Baretta marka 9 mm çaplı silaha, bu silahtan atılan mermi çekirdeğine ve kovanına el konularak kriminal inceleme yaptırıldığı, inceleme sonucunda olay yerinden elde edilen kovan ve deforme mermi çekirdeğinin Baretta marka yarı otomatik tabancadan atıldığının tespit edildiği, ölen şahsa ait olduğu bildirilen cep telefonuna el konularak gerekli incelemenin yaptırıldığı, ölen şahsın geçmişe yönelik arama kayıtlarının temin edildiği ve teknik incelemeye gönderildiği, ölene ait olduğu değerlendirilen intihar notu ile ölen şahsın ajandasına el konularak incelemeye gönderildiği, olay anında ikamette bulunan milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı, ölen şahsın cesedi üzerinde klasik otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığı, Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin yapıldığı, ilk belirlemede ölenin bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 cm üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün tespit edildiği, otopsi esnasında tırnak, anal vajinal frotti, kan ve bütün biyolojik örnekler aldırılarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu, soruşturma esnasında milletvekili Şirin Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ve ayrıca ölen şahsın arkadaşları olduğu bildirilen Ankara ilinde ikamet eden Abdullah ve İstanbul ilinde ikamet eden Leyla ve Nigar isimli şahısların da ifadelerinin alındığı, tanıklardan Hilal'in ifadesinde tanık Leyla ile ölen Nodıra arasında önceden geçen bir kaç hususu belirtmesi üzerine tanık Leyla'dan bu konu ile ilgili de bilgisinin sorulduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya tüm ayrıntıları ile titizlikle devam olunduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA