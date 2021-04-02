Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hâkim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 2016 yılı öncesi hakim/savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan çoğunluğu avukat 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı