Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı

18.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:11
Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi kapalı zarf pazarlık yöntemi ile ihaleye çıkarak, 4 adet lüks otomobili satışa sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kapalı zarf pazarlık yöntemi ile ihaleye çıkarak, 4 adet lüks otomobili satışa sunacak. Satış sonunda 2 milyon liradan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor.

Tüm birimlere tasarruf uygulamalarının artırılması ve israfla mücadele edilmesine yönelik genelge gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, geçmiş dönemde alınan ve masrafı yüksek olan lüks araçların satılmasını istedi. BELKA Anonim Şirketi, 19 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da 1 adet lüks arazi ve 3 adet binek aracın satışı için kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ihaleye çıkacak. Lüks araçların satışından 2 milyon 15 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

2 milyon liradan fazla gelir bekleniyor

BELKA A.Ş. tarafından 1 arazi ve 3 lüks binek aracın satışı için 19 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da kapalı zarf pazarlık yöntemiyle ayrı ayrı yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yavaş'ın israfla mücadele ve tasarruf uygulamalarının artırılması yönündeki genelgesi doğrultusunda çıkılacak ihalede, 2012 model arazi tipi araç ile 2 tanesi 2012, 1 tanesi de 2014 model lüks aracın satışından 2 milyon 15 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Araçların satılamaması durumunda ikinci ihale de 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30'da BELKA A.Ş. Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı No: 1 Keçiören/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. İstekliler ihale dokümanlarını www.belkaas.com.tr adresinden temin edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi 13 Şubat 2020 tarihinde eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracın satışından da 2 milyon 101 bin TL gelir elde etmişti. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden lüks araç satışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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