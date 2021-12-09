Ankara Altındağ'da öldürülen Emirhan Yalçın'ın katiline müebbet hapis istendi

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı öldüren, Ali Yasin Güler'i yaralayan yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakkında, müebbet ile 22 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, hayatını kaybetti.

Emirhan Yalçın cinayetinden müebbet hapsi istenen şüpheli Abdo'nun ayrıca Ali Yasin Güler'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla, zincirleme şekilde tehdit suçundan 8 aydan 3 yıl 6 aya, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay sırasında Abdo ile birlikte hareket ettiği belirtilen 18 yaşından küçük şüpheli A.M.A. hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 10 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdo ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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