Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)
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Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)

11.01.2021 01:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 01:32
Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)

DEPREM SIRASINDA HAYVANLARIN PANİK YAŞADIĞI GÖRÜLDÜAnkara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem anı, Ankara'da bir petshop, ahır ve Kırıkkale'de bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREM SIRASINDA HAYVANLARIN PANİK YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem anı, Ankara'da bir petshop, ahır ve Kırıkkale'de bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Akyurt ilçesindeki ahırda ve petshopta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların deprem anında panik yaşadığı görüldü. 

Haber:  Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER- Burak CAN/ANKARA,  


Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)
Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)
Ankara 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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