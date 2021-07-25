Son dakika haberi | Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye'yi ziyaret edecek
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Son dakika haberi | Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi | Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Angola Cumhurbaşkanı Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Angola Cumhurbaşkanı Sayın Joo Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26-29 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

İki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır.

Angola halen OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürütmekte olduğu cihetle, yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecektir.

İkili ilişkilerin ahdi zeminine temel teşkil edecek anlaşmalar da bu vesileyle imzalanacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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