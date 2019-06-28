Anayasa Mahkemesi internet sitesinde hak ihlali başvurularında ihsas-ı red iddiası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığından ihraç edilen Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi bilgi sayfasında "ihsas-ı rey" olarak değerlendirilen ve hukuk devletlerinde yasak olarak tanımlanmış uygulamaların yer aldığını öne sürdü.

Mazılıgüney'in sosyal medyada iddialarını paylaşması sonrası AYM'nin internet sitesine Türkiye'den erişim durdu. Siteye girmek isteyenler "Sunucu erişimde sorun yaşanmaktadır" uyarısı ile karşılaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle