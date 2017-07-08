Anastasiadis: "Kıbrıs Konferansının Başarısızlığından Türkiye Sorumlu"

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Crans-Montana zirvesinin başarısız olmasının ardından ilk açıklamasını, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir anma törenine gönderdiği mesajla yaptı.



Törende Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından okunan mesajında Rum lider, konferansın başarısızlığından Türkiye'yi sorumlu tuttu. Anastasiadis açıklamasında, Crans-Montana'da sunduğu önerilerin "Belirli, özlü ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in fikirleri temelinde oldukları" iddiasında bulunurken, Türk tarafının tutumunu eleştirdi. Anastasiadis, Türk tarafının "garantiler ve güvenlik başlığı ile diğer başlıklarda sunduğu tezlerin, BM Genel Sekreteri'nin çizdiği çerçeve dışına çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafınca hiçbir koşulda kabul edilemeyecek öneriler olduklarını" iddia etti.



Nikos Anastasiadis, "Türk tarafının, özellikle garanti anlaşmasının ve müdahale haklarının devamı ve Türk askerinin adada kalmasında ısrar etmesi sebebiyle sonuca varılamamıştır" ifadesini kullandı. - Lefkoşa