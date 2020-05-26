Anaokulu müdüründen evden çıkamayan çocuklara pasta sürprizi
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Anaokulu müdüründen evden çıkamayan çocuklara pasta sürprizi

Anaokulu müdüründen evden çıkamayan çocuklara pasta sürprizi İzmir'de bir anaokulunun görevlileri, salgın nedeniyle uzun zamandır evinden çıkamayan öğrencilerine üzerinde resimlerinin bulunduğu pastaları götürerek bayram sürprizi yaptı.

26.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:09

Anaokulu müdüründen evden çıkamayan çocuklara pasta sürprizi

İZMİR - İzmir'de bir anaokulunun görevlileri, salgın nedeniyle uzun zamandır evinden çıkamayan öğrencilerine üzerinde resimlerinin bulunduğu pastaları götürerek bayram sürprizi yaptı.

Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir anaokulunun kurucu müdürü Şeyma Kılınç, korona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocuklar için anlamlı bir projeye imza attı. Proje kapsamında aylardır okula gelemeyen öğrencilere üzerinde resimlerinin yer aldığı pastalar hazırlandı.

Daha sonra, yetkili makamlardan alınan özel izinle öğretmenler tarafından 85 adet resimli pasta, öğrencilerin evlerine teslim edildi. Pastaları ve öğretmenlerini gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

"Gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi"

Projeyi hayata geçiren Şeyma Kılınç, "Salgın döneminde çocukların evde çok sıkıldığını düşündüğüm için bayram öncesi onları mutlu etmek için 'ne yapabilirim' diye uzun süredir düşünüyordum. Sonrasında aklıma onlar için özel bir pasta yaptırmak geldi. Bununla ilgili birkaç firmayla görüştüm. Sonraki görüştüğüm firma hoşuma gitti. Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Öncesinde her çocuğa aynı pastayı götürmeyi düşündü ama sonra dedik ki her çocuğa özel bir pasta olsun. Hepsinin resimlerinin olduğu 85 çocuğumuza ayrı ayrı çalışarak semtlerine göre resimlerini yerleştirdik pastalarımıza. Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, İzmir'in birçok semtine tek tek çocuklarımızın evlerine giderek hepsini mutlu etmeye çalıştık. Tabi gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Hepsi kendini özel hissetti çünkü özel bir pastaydı. Ailelerimizde öyle çok mutlu oldu. Projemizin adı 'Çocuklar Gülerse Dünya Güler'. Gerçekten de öyle mutlu çocuklar mutlu bayramlar demek. Biz çocukları mutlu ettiğimiz için bayramımız gerçekten güzel geçti. Projeme destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Bu proje bizi çok mutlu etti"

Resimli pastaları hazırlayan işletme sahibi Dinçer Acar da, "Şeyma hocam bu projeyle ilgili bize geldi. Bir projesi olduğunu söyledi. 'Çocuklar gülecek dünya gülecek' dedi. Ben bunu duyunca çok etkilendim. Projenin içeriğini anlattılar. Çok hoşumuza gitti. Müşterilerimiz bize geldiğinde bir çocuğun pastadan ne kadar etkilendiğine biz çok şahit olduk. Bizim için öğretmen çok değerli. Bu süreçte yaklaşık kaç aydır bu korona virüsünden dolayı çocuklarımız öğretmenleriyle buluşamadılar. Çocuk öğretmenini görecek, pastayı görecek. Pastayı açınca resmini görecek. Kendisi için ne kadar özel olduğunu görecek. Bu proje bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çocukların velileri projeyi mutlulukla karşıladı

5 yaşındaki Duru Demir'in babaannesi Hülya Demir, "Bugün böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Duru çok özel bir çocuk. Çok güzel oldu. Çok sevindik ve mutlu olduk, teşekkür ediyoruz. Okulumuz da bir an önce açılsa da Duru okula gidebilse. Çocukların böyle sevinmesi bizi daha da mutlu etti. Duru çok heyecanlandı ve en güzel kostümünü giydi" derken, 8 yaşındaki Duru Kızılkaya ve 5 yaşındaki Doğa Kızılkaya'nın babası Güngör Kızılkaya ise, "Şeyma öğretmenimizin yaptığı bu proje çok güzel. Herkese mutluluk ve sevgi dağıtıyor. Bu tür etkinliklerin daha çok artmasını istiyoruz. Şeyma öğretmenimize bunun için çok teşekkür ediyoruz"

Anaokulu müdüründen evden çıkamayan çocuklara pasta sürprizi

Kaynak: İHA

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