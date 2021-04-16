Anamur'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Mersin'in Anamur Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Mersin'in Anamur Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, insanların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları belirli periyotlarla temizleneceğini söyledi.
Kılınç, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat