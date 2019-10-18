'Anadolu Sıvacısı' Ptt'ye derece getirdi

18.10.2019 10:07

AVRUPA'NIN EN İYİ GÜMÜŞ PULU ÖDÜLÜ PTT'NİN OLDU

PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen 'En İyi Avrupa Pulu' yarışmasında "Anadolu Sıvacısı" görselli anma pulu ile 'Avrupa'nın En İyi Gümüş Pulu' ödülünü almaya layık görüldü. Bu yıl "Kuşlar" temasıyla gerçekleşen yarışmada ülkemizi temsil eden PTT AŞ, internet üzerinden gerçekleşen oylamada dünyanın farklı ülkelerinden adayları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

PostEurop tarafından belirlenen konular çerçevesinde her yıl hazırlanan pullarla yarışmaya katılan PTT, birçok ödülün sahibi oldu. PTT, 2011 yılında "Ormanlar" konulu anma pulu ile altın, 2012 yılında "Türkiye'yi Ziyaret Edin" konulu anma pulu ile gümüş, 2013 yılında "Posta Arabaları ve Posta Araçları" konulu anma pulu ile altın, 2014 yılında "Ulusal Müzik Enstrümanları" konulu anma pulu ile gümüş, 2015 yılında "Eski Oyuncaklar" konulu anma pulu ile altın, 2017 yılında "Kaleler" konulu anma pulu ile altın ve 2018 yılında "Köprüler" konulu anma pulu ile yine altın pul ödüllerini alarak başarısını her geçen yıl taçlandırdı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR KUŞ TÜRÜ

Ülkemizi "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında temsil eden pul görselinde yer alan Türkiye'ye özgü Anadolu Sıvacısı kuşu, Anadolu'nun narin kuşları arasında yer alıyor. Ülkemizin iğne yapraklı ormanlarında yaşayan Anadolu Sıvacısı 13 - 15 gram arasındaki ağırlığı ve 12 - 13 cm boya sahip. Başının üst yarısının siyah olması, gözlerinin üstünde göze çarpan beyaz bir tüy şeridi bulunması ve göğsünün üzerinde yer alan geniş kestane renkli lekesi ile diğer kuşlardan ayrılan Anadolu Sıvacısı kuşu endemik bir kuş türüdür. Anadolu Sıvacısı, dünyanın en eski uluslararası koruma örgütü olan BirdLife International tarafından "Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar" kategorisine dahil edilerek koruma altına alınmıştır.

Kaynak: Bültenler