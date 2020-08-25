Anadolu Platformu'ndan "İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu" Anadolu Platformu, modern hukuk ve İslam hukuku, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim ile İslam düşüncesi açısında ele alınan "İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu"nu yayımladı.

Anadolu Platformu, modern hukuk ve İslam hukuku, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim ile İslam düşüncesi açısında ele alınan "İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Raporu"nu yayımladı.

Platformun internet sitesinde yayımlanan raporda, Tu¨rkiye'nin, 2014'te İstanbul Sözleşme'sini yu¨ru¨rlu¨gˆe koyduğu ve bu hu¨kmu¨n geregˆini yerine getirecegˆini taahhu¨t ettiği hatırlatılarak, so¨zles¸menin bu yo¨nu¨yle devlet ile toplumu kars¸ı kars¸ıya getirdiği ve devlet gu¨cu¨nu¨n ideolojik bir amacın gerc¸ekles¸mesi ic¸in arac¸sallas¸tırıldığı görüşü yer aldı.

So¨zles¸menin, siyaset kurumuna ve hukuk mercilerine, kadınlarla erkekler arasında belli go¨rev ve sorumluluklar tayin eden bu¨tu¨n dini o¨gˆretileri ve toplumsal cinsiyet es¸itligˆi du¨s¸u¨ncesini esas alarak derhal ortadan kaldırmayı bir yu¨ku¨mlu¨lu¨k olarak yu¨klediği belirtilen raporda, "Kadına s¸iddetin o¨nlenmesi ic¸in toplumsal rol ve sorumlulukları reddetmeyi o¨neren toplumsal cinsiyet es¸itligˆi, suc¸u din, gelenek ve ku¨ltu¨r gibi degˆerlere atarak bir taraftan da hedef saptırmaktadır. C¸u¨nku¨ yapılan aras¸tırmalar, kadına s¸iddetin temelinde psikolojik sorunlar, alkol ve uyus¸turucu kullanımı gibi hususların oldugˆunu go¨stermektedir. Dolayısıyla s¸iddetin temel nedenlerini yadsıyan her aras¸tırma, kadına s¸iddetin devam etmesine neden olmus¸ olmaktadır." denildi.

I·stanbul So¨zles¸mesi'nin dine, ku¨ltu¨re, gelenegˆe veya o¨rfe dayanan degˆer ve hu¨ku¨mleri, kadın kars¸ıtı bir kategori ic¸ine sokan bir du¨s¸u¨nsel zemine dayandığı öne sürülen raporda, "So¨zles¸me erkegˆi, kadın ic¸in bir rakip, aileyi kadının o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ic¸in bir engel ve toplumsal rolleri de kadının kendini diledigˆi s¸ekilde gerc¸ekles¸tirebilmesine mani olan bir yu¨k olarak go¨rdu¨gˆu¨ ic¸in hedef haline getirmektedir. Dolayısıyla kadın ic¸in erkegˆin yanı sıra aile, toplumsal, ku¨ltu¨rel, dini ve benzeri go¨rev ve sorumluluklar as¸ılması gereken unsurlardır. Bu yo¨nu¨yle İstanbul So¨zles¸mesi'nin taraf olan u¨lke halkları ic¸in toplumsal ve ku¨ltu¨rel anlamda yıkımla sonuc¸lanacak gelis¸meleri barındırdıgˆı rahatlıkla so¨ylenebilir. Batı toplumlarında bile kabul go¨rmeyen pek c¸ok du¨s¸u¨nce ve yargıyı barındıran so¨zles¸menin, muhafazakar bir toplumsal yapıya sahip Tu¨rkiye'de gu¨c¸lu¨ bir hukuki statu¨ ic¸inde is¸lerlik kazanması, gelecek adına kaygı vericidir." ifadelerine yer verildi.

I·stanbul So¨zles¸mesi'nin sıradan bir hukuk metni olmaktan o¨te din, inanc¸, namus, gelenek, o¨rf, hayat, aile, kadın-erkek ilis¸kileri gibi pek c¸ok alanda radikal hu¨ku¨mler ve kabuller barındırdığı görüşü savunulan raporda, "I·stanbul So¨zles¸mesi'nde dile getirilen kadına yo¨nelik s¸iddet evrensel bir sorundur. Ancak bu sorun c¸erc¸evesinde c¸izilen kavramsal c¸erc¸eve, yapılan tanımlar, o¨nerilen c¸o¨zu¨m yolları evrensel du¨zeyde kabul edilebilecek kus¸atıcılıkta ve dogˆrulukta degˆildir. Batı medeniyetinin kendi ic¸inde yas¸adıgˆı tecru¨beyi, c¸elis¸kileri ve c¸atıs¸maları yansıtan bu metinde, kadının maruz kaldıgˆı s¸iddetin temel sebepleri ıskalanmıs¸ ve c¸o¨zu¨m olarak kadınıyla erkegˆiyle bu¨tu¨n insanlıgˆı daha bu¨yu¨k magˆduriyetlere su¨ru¨kleyecek o¨neriler dile getirilmis¸tir." denildi.

Raporda, "Batı medeniyetinin u¨rettigˆi kavram, teori, model ve yapılarla buldugˆu c¸o¨zu¨mleri, toplumsal yapımıza, zihin du¨nyamıza, degˆerlerimize ve ku¨ltu¨ru¨mu¨ze uygun olup olmadıgˆına bakmadan alıp uygulamak tehlikeli sonuc¸lar dogˆuracaktır. Tu¨rkiye'nin devlet olarak I·stanbul So¨zles¸mesi'nden tamamen c¸ekilmesini talep ediyor, ailenin bu¨tu¨n fertlerinin saygınlık, huzur ve esenligˆini temin edecek du¨zenlemelerin toplumsal yapımız ve ku¨ltu¨rel degˆerlerimiz dikkate alınarak acilen gerc¸ekles¸tirilmesini kac¸ınılmaz go¨ru¨yoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul So¨zles¸mesi'nin "Temel Haklar", "Es¸itlik ve Ayırım Go¨zetmeme" bas¸lıklı 4. maddesinin 3 no'lu kararında, so¨zles¸me hu¨ku¨mlerinin magˆdur olarak kabul edilenlere herhangi bir ayırım yapılmaksızın uygulanması istendiği belirtilen raporda, "cinsel yo¨nelim" konusunun temel bir "hak" olarak go¨ru¨ldüğü ve kis¸inin bu hakkı gerc¸ekles¸tirememesinin bir "magˆduriyet" sebebi olarak kabul edildiği ifadeleri yer aldı.

Raporda, zina kavramının suc¸ olmaktan c¸ıkarılmasının ardından es¸cinsel birlikteliklerin yasal gu¨venceye kavus¸turulmasının, birey ve toplum ahlakı ve sagˆlıgˆını ne derece bozacagˆı u¨zerinde o¨zellikle durulması gerektiği görüşüne yer verildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"I·stanbul So¨zles¸mesi'ne uyum yasası olan du¨zenlemenin bir sonucu olarak kadının tek taraflı beyanı asıl kabul edilerek koca evden uzaklas¸tırılmaktadır, bu durum da aile kurumunun devam etmesi yerine dagˆılıp parc¸alanmasına neden olmaktadır. Oysa kocanın kalacak yeri bulamadıgˆı durumlarda sıgˆınacagˆı mekan ve ekonomik kos¸ullarına dair herhangi bir du¨zenleme yapılmamıs¸tır. Bu da kocanın daha fazla hukuksuz eylemlerde bulunmasına neden olmaktadır. So¨zles¸menin 48. maddesiyle aile ic¸i problemlerde aile bu¨yu¨klerinin veya mahkemelerde go¨rev yapan yetkili kimselerin devreye girerek tarafları barıs¸tırması, bunun ic¸in arabuluculuk yapmaları yasaklanmaktadır. Oysa u¨lkemizde mahkemelerin is¸ yu¨ku¨nu¨ hafifletmek ic¸in 'arabuluculuk' kanunu yu¨ru¨rlu¨gˆe konulmus¸tur. Geleneksel aile yapısına sahip tu¨m inanc¸ ve toplum gruplarında aile ic¸erisinde c¸ıkan ihtilaflar aile bu¨yu¨kleri, kanaat o¨nderleri ve bireyler u¨zerinde so¨z so¨yleme hak ve yetkisi olan kis¸ilerce nasihat, mahalle etkisi, sulh gibi yo¨ntemlerle c¸o¨zu¨mlenirken bu maddeyle bu uygulamalar yasaklanmakta, ailenin yas¸atılması yerine dagˆıtılması ve yok edilmesi o¨n plana c¸ıkarılmaktadır. Aile hukuk ile kurulur ahlak ile su¨rdu¨ru¨lu¨r. Oysa I·stanbul So¨zles¸mesi'nin hemen her maddesinde aile ic¸i problemlerin c¸o¨zu¨mu¨nde din, ahlak ve bu degˆerler dogˆrultusunda ortaya c¸ıkan o¨rf ve adetin devre dıs¸ı bırakılması emredilmektedir."

Kaynak: AA