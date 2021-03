"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz beyaz örtüsüyle de büyülüyor

Kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ilgaz Dağı, karla kaplı bembeyaz görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını karlar altında geçiren Ilgaz Dağı, mart ayının son günlerinde de beyaz örtüsüyle insanları büyülemeyi sürdürüyor.

Son yağışın ardından yaklaşık 85 santimetre kar bulunan dağda, dalları karla kaplanan çam ağaçları, görsel güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Karlar altındaki çam ağaçları ve Ilgaz Dağı, drone ile havadan da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu söyledi.

Ilgaz'ın çok özel doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Keleş, "Son yağan karla Ilgaz, tekrar beyaz gelinliğini giydi ve doğa fotoğrafçıları için adeta cennet halini aldı. Her noktasından, her metresinden ve her yerinden çektiğimiz bütün fotoğraflar doğa fotoğrafçılarının çekmek istediği karelerden biri oluyor." dedi.

Bölgenin görülmeye değer olduğunu dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Ilgaz'ın kendisi ayrı bir güzel, ağaçları ayrı bir güzel. Yağan her kar tanesi Ilgaz'a farklı bir güzellik katıyor. Beki de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel manzaralarından birine sahibiz. Arkamızdaki çam, gürgen ve gökçe ağaçları kar altında o kadar güzel bir görüntü sunuyor ki insan inanamıyor, baktıkça bakıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor