Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, gençlerin sanayide daha başarılı olduğunu belirterek, "Gaziantep'in önü açık, sanayicinin gözü kara. Korkmayalım. Türkiye'nin de önü açık. Şu anda var gibi olan kara bulutların dağılacağı günler yakındır." ifadesini kullandı.



Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Capital ve Ekonomist dergilerinin, Fibabanka ve Vodafone destekleri, Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) katkılarıyla bir otelde düzenlenen "Anadolu Markaları Yarışıyor, Türkiye İlerliyor" konulu panelde yaptığı konuşmada Gaziantep'in "uyum kenti" olduğunu belirtti.



Kentin bu özelliğini uzun yıllar değişik dinlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasına borçlu olduğunu ifade eden Konukoğlu, Gaziantep'i diğer kentlerden farklı kılan diğer özelliğinin de ortak akıl uygulaması olduğunu kaydetti.



Gazianteplilerin yurt içi veya yurt dışında yüksek öğrenimini yaptıktan sonra sahip olabileceği her türlü olanağı bir kenara itip memleketlerine dönenlerinin kent açısından çok önemli kazanım olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, Gaziantep'in sanayileşme başarısında, 1989 yılında sanayicinin dilinden anlayan, sanayicileri yönlendiren GSO'nun kurulmasının çok önemli rol oynadığını vurguladı.



GSO kurulduktan sonra kentin gelişip sıçrama yaptığını ve kabuğuna sığmayarak Türkiye'ye örnek model haline geldiğini belirten Konukoğlu, şöyle devam etti:



"Gaziantep'te hemen her sektörde üretim yapılıyor. Çok iyi derecede İngilizce bilenlerin yanı sıra 'tarzanca' iletişim kuran girişimcilerin sayesinde 170'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Bugün sanayide 4.0'ı, dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Bizim kuşak bu gelişmelere çok da uygun değil. 65 yaşına gelen işini gençlere bırakmalı. Gençler bu alanda çok başarılı. Bizler onların iş yapışını görüp başarılarıyla gururlu olmalıyız. Gaziantep'in önü açık, sanayicinin gözü kara. Korkmayalım. Türkiye'nin de önü açık. Şu anda var gibi olan kara bulutların dağılacağı günler yakındır."



Panelde, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, Enderpen Genel Müdürü Esra Ercan ve Özmen Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen de gruplarına ilişkin bilgi paylaştı.



Sunuculuğunu Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş'in yaptığı toplantıda, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, Fibabanka Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, Gaziantep GSO Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Finansal Piyasalar Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ağaoğlu, Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros Çıtmacı, Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer, Actus Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi Üyesi Murat Sağman ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat da konuşma yaptı.