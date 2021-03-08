"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi
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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

08.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:41

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz bazı sanıklar, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Karademir, bilirkişi raporundaki bazı rakamlarla müştekilerin oyuna yatırdıkları paraların birbirini tutmadığını iddia etti.

Üyelerinin yatırdığı parayla yaptıkları yatırımları anlatan Karademir, yatırımların gerekli haciz tedbirleri uygulanmadığı için yağmalandığını ileri sürerek, aldığı otomobilin de Diyarbakır yolunda parçalanmış halde bulunduğunu anlattı.

Sanık avukatı da aslında olayın ticari ihtilaftan kaynaklı olduğunu, mağdur olanların icraya başvurabileceklerini veya alacak davası açabileceklerini, birçok müşterinin bundan faydalandığını, konunun dolandırıcılık olarak değerlendirilmesinin hukuki nitelendirme anlamında yanlış olduğunu savundu.

Davada bazı müştekiler de şikayetlerini çektiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Karademir'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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