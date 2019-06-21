Anadolu Efes, ligde 14. kez şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi geçen Anadolu Efes, ligde 14. şampiyonluğuna ulaştı. Efes, ligde en çok şampiyon olan ekip konumunda bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun son yıllarındaki hegemonyasına da son verdi. Finalde ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe'yi geçen Efes, ligdeki 14. şampiyonluğunu kazandı. 2009 yılından beri olan şampiyonluk hasretini sarı-lacivertliler karşısında dindiren Anadolu Efes, ligde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip konumunda bulunuyor.

Efes, ligde 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsleyen takım oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA