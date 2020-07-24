An be an Ayasofya! Kalabalık havadan görüntülendi Ayasofya'dan ilk görüntüler. Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazı için belirlenen alanlar doldu. Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Gece yarısından itibaren Ayasofya'nın çevresinde cuma namazı kılmak için toplanan kalabalık havadan görüntülendi. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Vatandaşlar, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Namaz için belirlenen alanların dolması sonrası İstanbul Valiliği, alana giriş yasağı getirildiğini belirtti. Namaza dakikalar kala havadan çekilen görüntülerde Ayasofya Camii civarında tüm alanların dolduğu gözlendi.

AYASOFYA OLAYI NEDİR?

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.