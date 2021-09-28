Amerika'ya halı ihracatında sorun yok

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ABD'ye halı ihracatına yönelik olarak son zamanlarda gündemde yer alan sorunlar hakkında bir değerlendirme yaparak "ABD ile ilgili Bakanlıklarımızın müzakereleri sürüyor, önümüzdeki süreçte verginin uygulanmayacağını umuyoruz. Uygulansa bile bu bütün halı çeşitlerini kapsamıyor, ABD'ye olan ihracatımızı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir durum yok" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen VII. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri etkinliklerinde gündemdeki konuları değerlendiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan son zamanlarda gündemde olan ABD'ye halı ihracatı ile ilgili değerlendirmeler yaparak ikili ilişkilerle sorunların kısa bir süre içerisinde çözüleceğini, halen ABD tarafından Türkiye'den ihraç ettiğimiz halılara yönelik uygulamaya konmuş bir vergi olmadığını ifade etti.

"Müzakerelerden olumlu sonuçlar alacağız"

Başkan Ahmet Kaplan, ABD'nin vergi uygulamasının yürürlüğe girmediğini, 29 Kasım 2021 tarihine kadar ertelendiğini, fakat OECD bünyesinde yürütülen müzakereler sonucunda bu verginin uygulanmayacağını düşündüklerini ifade ederek, "Devletimizin ilgili kurumları bu soruna sahip çıkarak konuyu üst düzeyde ABD'li yetkililerle görüşmektedirler. Bu sorun kısa bir süre içerisinde çözülecektir. Tekrar ediyorum, halen ABD'ye ihraç ettiğimiz halılara yönelik uygulamaya konmuş bir vergi bulunmamaktadır. ABD ile aramızdaki sorunun çözümü için büyük gayretler gösteren devlet adamlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konu bir çok ülkeyi ilgilendiriyor"

Başkan Kaplan, ABD'nin uygulamak istediği gümrük vergisinin sadece Türk ürünleriyle ilgili olmadığını, aynı zamanda İngiltere, İtalya, İspanya, Hindistan ve Avusturya gibi çok sayıda ülkeyi de ilgilendiren bir durum olduğuna değinerek bu ülkeler ve dünya ticaretinin gelişmesi yönünde tavır alan birçok başka ülkenin halen ABD ile müzakereleri sürdürdüğünü ve bu müzakereler sonucunda söz konusu verginin uygulanmayacağını düşündüklerini belirtti.

"ABD'ye halı ihracatımızda bir sorun bulunmamaktadır"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, ABD'nin uygulamak istediği gümrük vergisinin bütün halı ihracatını kapsamadığını belirterek "Türkiye'den ABD'ye ihraç ettiğimiz bütün halılarımıza yönelik bir vergi söz konusu değildir. Uygulanmak istenen vergi son 12 aylık dönemde bu ülkeye yapmış olduğumuz 1,2 milyar dolarlık makine halısı ihracatımızın yalnızca yüzde 15'ini içeren GTİP'lere yönelik olarak düşünülmektedir. ABD'ye ihracatımızın toplamına bakıldığı zaman, uygulanması düşünülen vergi Amerika'ya toplam ihracatımız açısından yüzde 25 değil, fiilen yalnızca yüzde 3,75 oranına denk gelecektir. Yürütülen çabalar sonucunda bu rakamın dahi ödenmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

"ABD en önemli pazarımız olmaya devam edecek"

Bu oranda bir verginin de ülkemiz halı endüstrisi için göz ardı edilebilecek bir vergi olduğunu belirten Başkan Kaplan, "Rekabetçi fiyatı, kaliteli ve ekonomik hizmetiyle ülkemiz halı sanayisi ABD pazarı açısından vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz konumdadır. ABD makine halısı ithalatının yüzde 77'sini bizden yapıyor. ABD'nin bizde rahatça ulaşabildiği üretim kapasitemizi ve esnek hizmet anlayışımızı başka bir ülkede bulma şansı yok. Dolayısıyla gündemdeki vergi uygulamaya geçse bile ABD'nin bizi tercih edeceği çok açıktır. Bu nedenle, ihracatçılarımızın endişeleneceği bir durum yok. ABD önümüzdeki süreçte de en önemli pazarımız olmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP