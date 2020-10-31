Ambulansın trafikle imtihanı
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Ambulansın trafikle imtihanı

31.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:04
Ambulansın trafikle imtihanı

Gaziantep'te yoğun trafikte bir ambulans dakikalarca yolda kaldı.

Gaziantep'te yoğun trafikte bir ambulans dakikalarca yolda kaldı. Ambulans, imtihan gibi yolculuğun ardından yoğun trafikten kurtulabildi.

Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin mesaiden çıktığı akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik bir süre kilitlendi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda hasta taşıyan bir ambulans, siren çalarak ilerlemeye çalıştı. Sürücülerin çoğu çalan sirene rağmen tepkisiz kalırken, bazı sürücüler ise klakson çalarak ambulansa yol açmaya çalıştı. Trafikte bulunan bir polis aracından ise megafondan sürücülere yol vermeleri konusunda anonslar yapıldı. Dakikalarca trafikte mahsur kalan ambulans, araçların yol vermesi ile trafikten kurtuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ambulansın trafikte imtihanı kamerada
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